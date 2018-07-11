13天22省市行動 下半年樓市開啓嚴監管

自6月28日住建部等七部委決定在30城聯合開展治理房地產市場亂象專項行動後，多地陸續採取措施嚴打投機炒房、穩定市場秩序。證券時報記者梳理統計，6月28日至7月10日，13天内已經有長沙、重慶、武漢、上海、杭州、昆明、海口、西雙版納、三亞、寧波、佛山、廈門、大理、唐山、棗莊、臨汾、寧德、陝西省、福建省、廣東省、河南省、浙江省等22個省市採取行動，其中，長沙、重慶、武漢、上海、杭州、昆明、海口、寧波、佛山、廈門等10個城市在30城名單内。

中原地產首席分析師張大偉認為，房地產政策密集發佈的最核心原因，是部分城市房價出現了波動，雖然一二線熱點城市房價依然平穩，但是三四線城市房價出現波動。“逢漲必查是今年上半年房地產市場調控政策歷史最密集的最主要原因，房地產調控的方向不變，平穩依然是趨勢。”他說。

張大偉預計，今年下半年，樓市調控力度將全面超過上半年，調控升級内容將不斷出現，住建部等多部門開始的政策監管將是下半年市場的主要特徵，市場將在政策推動下逐漸平穩。

來源：證券時報網

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