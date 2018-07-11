利比亞、伊朗供油前景不妙 巴克萊： 上修2019油價目標

受到利比亞、伊朗的原油供給可能減少的前景壓力，投資銀行巴克萊 (BCS-US) 週二 (10 日) 宣布上調 2019 年的油價預測。

WTI 油價日線趨勢圖 / 圖：Dailyfx

巴克萊原把 2019 年油價設在 WTI 每桶 65 美元及布蘭特 (Brent) 每桶 70 美元水位，但由於新的生產停機和伊朗供給量減少的速度可能超乎預期，故上修明年布蘭特油價至每桶 73 美元。

利比亞國家石油公司 (NOC) 負責人週一 (9 日) 表示，利比亞的原油產量從近期港口關閉後的 2 月份的每日 128 萬桶下降至每日 52.7 萬桶。

而此前美國官方則表示，希望在 11 月份前，將世界第 5 大生產國伊朗的石油出口減少歸零，這將迫使其他大型生產商增加產量，平衡供需。

在加拿大，每日 36 萬桶的 Syncrude 油砂設施的停運也減少了流入俄克拉荷馬州的流量，上週庫存達到了 3 年半的低點。

巴克萊表示，雖然由於 Syncrude 停運導致 WTI-Brent 利差自 5 月以來已經收窄，但在今年第 4 季仍可能會再次擴大至 7.50 美元。

布蘭特 WTI 利差日線趨勢圖 / 圖：ychart

該銀行還表示，沙烏地阿拉伯未來幾個月增加對美國出口的可能性可能會削弱強勁的 WTI 逆差。

由於供應緊張和需求旺盛，油價在 2018 年的大部分時間內都應上漲，但投資人擔心石油輸出國組織 OPEC 決定的增產可能會抑制價格上漲，並抵消包括利比亞在內的國家的產量損失。

巴克萊對此提道，OPEC 的決定和其他地方的減產將耗盡市場的閒置產能緩衝，提高價格。同時，也呼籲投資人隨著價格上漲到更高的水平，石油的需求也會逐步減少。