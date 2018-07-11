【復牌】天下圖(00402-HK)未能支付換股票據款項 遭提清盤呈請

天下圖控股(00402-HK)公布，昨日接獲Diamond Wealth的函件，當中陳述其已於上周五於百慕達高等法院針對該公司提起清盤呈請。該股將於今日復牌。

清盤呈請理據，為根據2020年到期可換股票據的條款已發生違約事件，以及該公司未能支付相關可換股票據項下應付的約4.06億元款項。該公司將繼續與Diamond Wealth磋商旨在就上述事宜達成友好和解，亦將於適當時候尋求法律意見。

6月25日，公司接獲公司於2010年6月17日發行的五年期零息率可換股票據(到期日延長至2020年6月17日)的其中一名持有人發出的日期為6月22日的信函。該函件指明，相關持有人認為該公司被視作無力償債及於到期時無法償還其債務，因此已觸發2020年到期可換股票據的條款及條件中所訂明的違約事件，並要求立即支付2020年到期可換股票據的本金4.0585億港元。

董事會並不認同公司已發生任何無力償債或實際上無能力償還其到期債務，因此不應視為已觸發2020年到期可換股票據的條款及條件項下的違約事件。公司將繼續與相關持有人就有關如何解決分歧進行磋商，並將於適當時候通知股東及潛在投資者有關集團的最新業務發展。

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