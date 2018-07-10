【運達投顧】反彈的選股策略

◆盤勢分析

台股今天繼續彈但空間不大是否還有續漲的空間明天颱風假我們就這幾天國際股市的結構與籌碼面的變化以及反彈的重點來做分析

1. 先就國際股市的結構來看中美貿易戰開戰後美股連續兩天大漲要說利空出盡還太早畢竟貿易戰仍在進行中只能說事情若可不再擴大利空暫時先鈍化昨天道瓊 + 1.3%、費半 + 0.6% 站上月季線，高科技股 + 0.8% 逼近前高，NBI 生技指數 + 0.5% 續創 2 月來的新高。以此來看道瓊與費半暫時化解了回測年線的風險而高科技股在蘋果昨天 + 1.3% 有機會挑戰新高弱勢股美光昨天 + 2% 也化解季續破底的危機因此高科技股挑戰高點仍有可為因此可支撐概念股走穩但重點還是要看亞股的變化最弱的中國與南韓股市這兩天破底翻站上 10 日線，但須站上月線才能說正式落底有攻擊機會，月線成本降低還須等一週後，因此中國、南韓股市暫時先走擴底，不再破底台股就不會有太大的壓力。從美股與亞股的走勢來看台股暫時先在年線附近區間，同樣等月線成本降低仍要一週後，所以目前是以時間來換取反彈的空間。

2. 支撐亞股止穩上攻的關鍵仍要以匯率的變化來研判，貿易戰的後續我們無法預知，但是領先消息面表態的是資金也就是匯率會先有答案，上週我們分析亞股可否跌深反彈的指標在人民幣，亞股必須讓資金外流的賣壓先止穩才有反彈的空間，尤其人民幣 4 月以來貶值 7% 股市大跌 15%，所以人民幣是貿易戰的領先觀察指標，今天人民幣已經升值來到前高 6.6 的位置，若能升破 6.6 人民幣可創兩週來的新高則是底部浮現的跡象，離岸人民幣今天盤中已經先創近期新高，可見匯率的走勢仍有利亞股還有反彈的機會，同樣的新台幣匯率連兩天升值化解資金外流的壓力外資昨天在股匯期市都出現買超，所以就匯率走勢來看亞股的反彈還未結束。

3. 反彈的操作策略仍要留意位階的高低，畢竟台股融資餘額減肥程度不夠還有 1841 億，因此高位階高融資股不適合在反彈架構介入太深以免還有調節融資的壓力，如：強茂橘子創意光罩美律… 等。

4. 台股續彈，反彈快速者有兩個方向：(1) 不需大量的股票籌碼輕容易拉抬這一類以生技股為主，NBI 生技指數 + 0.5% 續創 2 月來的新高台股生技仍嚴重落後，指標股浩鼎站上 161 生技族群補漲開始啟動，麗豐續強跟麗豐是姐弟關係的 3205 佰研仍在低檔，近日可留意輪動的機會。(2) 已落底搭配空單大增者有快速軋空的走勢這一類以太陽能為指標，昨天說明可注意可先站上月線以及空單最多的 3576 新日光，月線在 10.1 站上這價位軋空走勢開始啟動，會帶動其他空單增加者如茂迪、綠能。今天新日光已經開始出量且盤中來到頸線 10.15，已經有啟動軋空的訊號，目前仍在養空單可注意股價隨時有發動機會。

※運達投顧 蕭春源 分析師

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