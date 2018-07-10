中石化(00386-HK)斥49億元參與設立合資企業 發展戰略新興產業

中石化(00386-HK)公佈，於2018年7月9日日簽訂了《中國石化集團資本有限公司章程》，自中國石化資本公司成立之日起生效。根據《公司章程》，該公司與石化集團擬共同出資設立中國石化資本公司，中國石化資本公司的註冊資本為100億元，其中，該公司以貨幣認繳出資49億元，佔中國石化資本公司註冊資本的49%，石化集團以貨幣認繳出資51億元，佔中國石化資本公司註冊資本的51%。

中國石化資本公司經營範圍包括：項目投資，股權投資，投資管理，股權管理，資產管理，投資谘詢，財務谘詢及國家政策允許範圍内的其他經營業務(以工商行政管理部門核定為準)。

中國石化資本公司成立後，將重點投資新能源、新材料、節能環保以及上下游產業鏈的智慧製造等戰略新興產業，對與公司主營業務相關的投資項目，公司擁有優先購買權。設立中國石化資本公司，加快投資佈局戰略新興產業，有利於支撐中國石化自身業務發展和產業鏈升級，將對中國石化實現全面可持續發展、高品質發展發揮重要作用。

石化集團為中石化的控股股東。

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