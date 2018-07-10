友佳國際(02398-HK)上半年銷售額5.71億元 同比下跌13%

友佳國際(02398-HK)公佈，集團的CNC工具機業務於截至2018年6月30日止6個月的銷售數目為993台(2017年同期銷售數目：957台)，計及金額約人民幣4.74億元(2017年同期銷售金額約人民幣4.97億元)。若按金額計，較2017年同期下跌約5%。
集團的停車設備業務於截至2018年6月30日止6個月的銷售數目為4916台(2017年同期銷售數目：7951台)，計及金額約人民幣6428.7萬元(2017年同期銷售金額約人民幣 1.05億元)。若按金額計，較2017年同期下跌約39%。
集團的叉車業務於截至2018年6月30日止6個月的銷售數目為472台(2017年同期銷售數目：837台)，計及金額約人民幣3285.4萬元(2017年同期銷售金額約人民幣5222.1萬元)。若按金額計，較2017年同期下跌約37%。
總計以上業務，該集團於截至2018年6月30日止6個月的銷售金額約人民幣5.71億元，較2017年同期約人民幣6.54億元下跌約13%。
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