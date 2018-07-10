鴻海營運加溫 6月、Q2、上半年皆寫歷年同期最好 Q3入旺季

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收為 3898.9 億元，月增 12.33 %、年增 23.72 %，第 2 季營收 1.08 兆元，季增 4.99%，年增 17.08%，今年上半年營收為 2.11 兆，年增 11.31%，其中 6 月單月、第 2 季及上半年，皆寫下歷年同期最高紀錄。

鴻海指出，6 月營收以月增率和年增率來看，成長最多產品線都是消費性電子，其次是電腦運算與通訊產品，至於第 3 季是否可迎來旺季，及客戶是否開始拉貨，鴻海未予回應。

不過市場普遍認為，鴻海第 3 季仍可望有旺季動能，今日外電報導指出，調研機構 BlueFin Research Partners 分析師提出最新研究報告，指出雖然蘋果旗艦機 iPhone X 銷量令外界失望，不過蘋果正加快腳步生產新一代產品，計畫滿足 9 月新機上市的需求，可預期第 3 季代工廠拉貨動能就會啟動。

市場一般預期，今年蘋果將推三款新機，包含 6.5 吋與 5.8 吋的 OLED 機種 iPhone，另外也有一款 6.1 吋 LCD 面板版本的 iPhone，其中 LCD 版本出貨量可望占比最高，而鴻海仍將是主要的代工廠，另外有外電指出，緯創 (3231-TW) 恐未取得今年新機代工訂單。