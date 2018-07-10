李勇鴻57億元AC米蘭俱樂部打水漂

2017年夏天，AC米蘭球迷們享受著久違的“豪門快感”，新老闆李勇鴻在轉會窗內砸下2億歐元，買來11名新援，幾乎要給全隊來個大換血。

在中國，球迷們高舉圍巾寫著“我們真有錢”；在義大利，鐵杆球迷們用歌聲表達對中國富豪的無限感激。

2018年夏天，物是人非。AC米蘭看臺上打出“血淋淋”的標語，要求李勇鴻離開米蘭。球隊戰績依舊慘澹，球員身價大幅縮水，歐足聯還剝奪了AC米蘭參加下賽季歐戰的資格。

對於百年豪門“紅黑軍團”來說，過去的兩年無疑不堪回首：這筆疑點重重的收購不僅沒有迎來“救世主”，反而讓俱樂部陷入深淵。

對神秘商人李勇鴻來說，在這筆靠著來源不明的高杠杆融資完成的收購中，他最終豪賭失敗，輸掉了自己的抵押物AC米蘭俱樂部，7.4億歐元（約合人民幣57億元）收購打了水漂。

而對資本市場的旁觀者而言，李勇鴻的“廬山真面目”依舊很難看清，他的資產來源、融資手段，甚至他的真實姓名，都還是外界揣測的物件。

北京時間7月10日淩晨（歐洲時間9日晚間），共和國報、Mediaset電視臺、米蘭體育報等義大利權威媒體確認，美國對沖基金Elliott將接管AC米蘭俱樂部。

每經小編（微信號：nbdnews）注意到，在上週五（7月6日）李勇鴻方面錯過了一筆3200萬歐元的還款截止日期，按照合約規定，Elliott基金有權拿回抵押物AC米蘭俱樂部資產（包括歷史錄影等無形資產）。

據公開報導，在過去的幾天中，李勇鴻和不同的潛在買家接觸談判，試圖找到換回損失的辦法，使自己至少保留AC米蘭少部分股權。但這些努力都宣告失敗。

歐洲時間7月8日晚，李勇鴻與俄羅斯富豪雷波諾列夫在倫敦的談判未能達成結果，Elliott基金終於失去耐心，準備啟動對AC米蘭俱樂部的接管工作。

來源:每日經濟新聞

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)