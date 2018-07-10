【華冠投顧】武傑電台:台股要漲到哪?要注意什麼?



武傑關注個股: 3406 玉晶光、3016 嘉晶、2455 全新、8069 元太、2323 中環。

武傑關注個股:

1. 玉晶光 (3406): 6 月合併營收為 5.87 億元，月增 12.68%，年增 19.38%；累計上半年合併營收為 34.09 億元，較去年同期增加 17.47%；下半年蘋果新機及非蘋訂單挹注，第三季及第四季都會比上半年好，整體今年營運可望優於去年。

操作建議： 隨著台股止穩，光學類股股價止穩轉強；但是股價相對於獲利明顯偏高。短線支撐：480 塊。

2. 嘉晶 (3016): 6 月營收較上月增加 2.82%，較 106 年同月增加 25.00%，累計 107 年 1-6 月營收較 106 年同期增加 23.33%。

操作建議：矽晶圓類股今天轉強，但是目前獲利跟不上股價，建議反彈視之。短線支撐：70 塊。

3. 全新 (2455): 通訊 RF 等相關產品 7 月起將進入新機拉貨潮，出貨加溫，而發射端 LD DFB 也通過大陸廠商的認證，VCSEL 用於智慧型手機也拚下半年通過認證，除息 2.5 元，一日完成填息。

操作建議：110 塊是前波套牢區，追價風險偏大。

4. 元太 (8069): 在上海 2018 年世界移動大會中，元太共規劃 9 大主題區，除了廣為人知的閱讀書寫、行動穿戴和智慧卡、以及智慧標籤應用外，更緊密結合物聯網熱門應用，運用電子紙軟性、輕薄、省電、常亮、強光下可視等特點，呈現在新零售、智慧課堂、智慧交通、以及智慧病房等情境的創新應用，後勢可期。

操作建議： 短線資金搶進，建議區間操作 31-36 塊。

5. 中環 (2323): 光碟產業可能明年才落底，但在生產廠商退出及反應材料價格上漲下，目前消費型光碟片價格每個月都在調漲，預估第 2 季毛利率可望較第 1 季加倍，希望第 4 季有機會達單季損益兩平。

操作建議： 股價跌深反彈，切務過度追價。

◆台股盤勢分析: 驚驚漲

全球股市持續反攻下，台北股市早盤上漲 + 17 點開出，加權指數一度『挑戰年線』；但是在短線賣壓放大下，指數全場維持狹幅震盪，終場小漲 + 36 點作收，收在 10756 點，成交量 1249 億。

延續我們昨天說的… 外資轉賣為買，期、現貨同步加碼台股；顯示外資已經開始改變過去的慣性。這樣的結構預計還會持續，盤勢可望『續漲』。而今天台股在『挑戰年線』後，短線雖然賣壓些許放大；但是在量能不足 1300 億下，預料『挑戰年線』後，多方攻擊並不會結束，研判可望走出…『驚驚漲』的結構!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6173 信昌電、4152 台微體、4137 麗豐 KY、6488 環球晶、3376 新日興、4736 泰博… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

弱勢股方面:

6204 艾華、5457 宣德、3360 尚立、5328 華容、2388 威盛、2338 光罩… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

