傳《今日頭條》將赴港上市 官方回應：消息不實

據新浪財經今 (10) 日援引知情人士向億歐透露，《今日頭條》馬上將在香港上市。對此，《今日頭條》回應稱，消息不實。

今年 4-5 月，《今日頭條》融資傳資傳聞不斷，但都遭到否認。今年 6 月有消息指出，《今日頭條》正在進行新一輪融資，估值或達 350 億美元 (約港幣 2746 億元)，雲鋒基金正在接洽，另外，抖音正在獨立融資，估值在 80 億至 100 億美元 (約港幣 628 億至 784 億元) 之間。

《今日頭條》則對此回應稱，此為「假消息」。

今年 5 月又有傳言稱，《今日頭條》的本輪投資人中出現了有阿里巴巴 (BABA-US) 背景的雲鋒基金，《今日頭條》表示，此融資報導「資訊不實」，表示「願意與騰訊 (0700-HK)、阿里等互聯網公司建立合作，共同致力於為使用者提供優質產品和服務」。

5 月初據全天候科技報導，《今日頭條》正在展開新一輪融資，投前估值為 350 億美元，對此，《今日頭條》再一次表示，有關媒體報導的《今日頭條》融資「消息不實」

今年 4 月底，據自媒體《開柒》爆料，在《今日頭條》最近進行的新一輪融資中，阿里巴巴將投入數十億美元參與融資，並給出較高估值。次日，阿里集團市場公關委員會主席王帥發佈微博予以否認。