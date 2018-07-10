【異動股】地產板塊午後表現活躍 中交地產(000736-CN)等漲停

午後開盤，房地產板塊表現活躍。截至發稿，中交地產(000736-CN)漲停報11.1元，東湖高新(600133-CN)漲停報6.29元，華夏幸福(600340-CN)盤中觸及漲停，現漲7.91%報26.87元;華聯控股(000036-CN)漲5.81%報5.46元，合肥城建(002208-CN)漲5.69%報10.78元，卧龍地產(600173-CN)、西藏城投(600773-CN)漲逾4%，世榮兆業(002016-CN)、南都物業(603506-CN)、榮安地產(600517-CN)等都均漲超2%。

近日，上市房企紛紛發佈半年銷售簡報，併普遍錄得增長。其中，恒大上半年銷售金額為3041.8億元，同比增長24.62%;萬科同樣突破3000億元大關，同比增幅為10%。富力、融信、金茂、建業、龍光、中南建設、榮盛發展等企業，上半年銷售均有不同幅度的增長。由於去年大部分房企已實現了銷售規模的高點，這意味著今年的業績存在繼續攀高的動力。

此外，東方證券認為，過去兩週，房地產板塊經歷了大幅回調，整體市場情緒極度悲觀。但市場往往是不破不立，機會往往就是在極度悲觀中逐漸醞釀。相關調控政策對三四線樓市年内的實質影響有限，市場情緒的宣洩已接近尾聲。全年來看，三四線市場仍將是推動全國房地產市場銷售持續向好的基石。其中龍頭公司在融資、拿地和銷售全面的集中度提升仍將是板塊較為明確的投資邏輯，疊加龍頭接近歷史底部的估值。當下不宜再過度悲觀。故而看好：1)低估值藍籌以及高成長的龍頭公司。2)受益於住房租賃市場發展長期受益的公司。

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