【異動股】鋼鐵板塊漲幅靠前 三鋼閩光(002110-CN)漲近6%

午後，鋼鐵板塊漲幅靠前，截止發稿，三鋼閩光(002110-CN)漲5.98%報16.83元，宏達礦業(600532-CN)漲5.75%報3.86元，安陽鋼鐵(600569-CN)上午盤中一度漲超6%，午後稍有回落現漲2.63%報4.3元;新鋼股份(600782-CN)、華菱鋼鐵(000932-CN)、柳鋼股份(601003-CN)、方大特鋼(600507-CN)等個股盤中均有不同程度衝高現漲逾2%。

從行業估值絕對值來看，根據噸鋼毛利模型，中信建投證券預計二季度鋼鐵行業整體盈利較一季度有15%左右的增幅，即申萬鋼鐵板塊二季度有望實現單季歸母淨利潤250億元左右，上半年歸母460億元左右。具體來看，生產穩定的南方鋼企和中厚板佔比大的鋼企盈利增長更明顯一些。預計2018年申萬上市鋼企有望實現歸母淨利潤900億元，較2017年仍有20%左右的增長，整體PE估值僅8.2倍。

分析人士指出，隨著國家供給側結構性改革的深入推進，鋼鐵行業供需總體平衡、效益穩定提高、結構不斷優化，運行質量持續向好。長江證券表示，進入7月份，各家鋼企半年度業績預告將逐步披露，高增的業績落地疊加潛在的鋼價企穩反彈的可能性，使鋼鐵板塊有望重獲資金青睐。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)