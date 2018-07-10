平安資管137.7億受讓華夏幸福(600340-CN)19.7%股權

華夏幸福(600340-CN)7月10日午間發佈公告稱，公司於2018年7月10日收到控股股東華夏幸福基業控股股份公司的通知，華夏控股與平安資產管理有限責任公司於2018年7月10日簽訂《股份轉讓協議》，約定華夏控股通過協議轉讓方式，向平安資管轉讓5.8億股公司股份，佔公司總股本的19.70%，轉讓價格為23.655元/股，轉讓價款共計137.7億元。

華夏幸福表示，上述《轉讓協議》的簽訂，旨在增強雙方在相關業務領域的潛在合作，完善公司治理水平，持續提升公司競爭能力與盈利水平，促進公司的快速健康發展。

華夏控股承諾，以上市公司 2017 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為基數，上市公司2018年度、2019年度、2020年度歸屬於上市公司股東的淨利潤增長率分别不低於30%、65%、105%，即2018年度、2019年度、2020年度歸屬於上市公司股東的淨利潤分别不低於114.15億元、144.88億元、180億元。

午後開盤，華夏控股股價迅速拉升，盤中一度漲停報27.39元。現稍有回落漲8.31%報26.97元。

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