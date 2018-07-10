【異動股】高送轉概念股持續走強 先達股份(603086-CN)等多股漲停

午後，高送轉概念股持續走強，截止發稿，先達股份(603086-CN)漲停報20.52元，英科醫療(300677-CN)漲停報25.6元，凱倫股份(300715-CN)漲停報24.09元，星雲股份(300648-CN)漲停報26.72元，新天藥業(002873-CN)漲停報26.43元，赫美集團(002356-CN)漲停報21.69元，富祥股份(300497-CN)漲停報19.72元，威唐工業(300707-CN)、寒銳钴業(300618-CN)、賽升藥業(300485-CN)等股均紛紛大漲近7%。

渤海證券表示，隨著中報業績逐步展開，中報行情即將拉開序幕。7月開始中報業績進入披露窗口期，被錯殺的優質成長股的估值修復行情不會缺席。

高送轉填權再起風雲，關註中報行情正當時。恒創天下投資總監羅曉鳴指出，上市公司中報業績行情是資金熱炒主題之一，近期公佈中報預增個股明顯受到資金關註，弱勢市場業績為王成了擇股的首要標準。投資者可以提前佈局中報預增股，預增幅度最好超過50%以上，行業以弱週期的大消費板塊為主。

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