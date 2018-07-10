曾爆范冰冰陰陽合約 崔永元再爆逃稅名單 華誼兄弟大跌3%

先前公佈范冰冰以「陰陽合約」以逃漏稅的中國主持人崔永元，再度放話已整理出 585 名跟華誼兄弟 (300027-CN) 合作過的演藝人員名單，並交給中國國家稅務局調查，華誼兄弟今 (10) 日早盤股價大跌近 3%。

崔永元在微博上指出，已經整理出 585 名跟華誼兄弟合作過的演職人員的資料作為案例，並以 EXCEL 表格的形式提交給中國國家稅務總局和有關單位，強調當中涉及偷稅漏稅。

深陷輿論旋渦的華誼兄弟股價跌跌不休，消息傳出後，華誼兄弟今 (10) 日早盤一度大跌近 3%，截至午盤跌幅收窄至 1.96% 來到人民幣 5.92 元。從 6 月初至今，華誼兄弟股價已跌掉近 27%。

華誼兄弟今日股價走勢 (圖自新浪財經)

先前華誼兄弟創始人王中軍曾回應，指華誼兄弟一直遵守上市公司法律法規，與合作演員簽署的合同均合法合規，並依法及時繳納相關稅費。

消息爆發不久，華誼兄弟便公告持股人王中軍、王中磊的股份均大量質押，法人代表董事長王中軍質押股權 19.86%，其本身持股 22.07%，手裡股權已經不到 3%；而王中磊所剩更少。

消息一出，遭到中國媒體質疑忽然質押幾乎全部股權，瘋狂套現。隨後華誼兄弟澄清，股權質押不是拋售股票，強調質押的資金主要用在項目投資及股權投資，更不代表不看好華誼未來。

針對崔永元不斷爆料中國演藝圈以「陰陽合約」逃漏稅的消息，一度引來中宣部、文化和旅遊部、國家稅務總局等五大部門聯合印發《通知》，要求加強對影視行業天價片酬，陰陽合約、偷逃稅等問題的治理，控制不合理片酬，推進依法納稅，促進影視業健康發展。隨後中紀委也發文強調會加強對影視行業天價片酬、「陰陽合約」、偷逃稅等問題的治理。