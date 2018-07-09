兩外資調降評等砍美律目標價 憂Q2恐虧損

美律 (2439-TW) 第 1 季稅後虧損 7111 萬元，每股虧損 0.36 元，為 2012 年第 3 季以來首度虧損，創近 22 季新低，外資擔憂第 2 季恐仍虧損，兩家外資最新報告調降美律評等，分別降至中立及減碼，目標價下修至 150 元、110 元。

美律原預估第 2 季營運可望回溫，但有大陸缺工及被動元件缺貨的兩大潛藏風險；如果不計入兩大風險，第 2 季包括娛樂耳機、揚聲器、電池、免持聽筒等 4 大產品線營收年增率都將呈現正成長。

但外資則是擔憂毛利率的表現，2 家美系外資下修美律目標價，美系外資指出，受產品組合不利及成本結構的影響，娛樂產品毛利率的回升速度恐將放緩，加上合資公司上半年虧損加劇全年很難轉盈，預估對整體獲利貢獻有限，下修美律投資評等由「加碼」降至「中立」，目標價則從 200 元下修到 150 元。

另一家美系外資表示，核心業務娛樂頭戴式耳機毛利率恐將持續下滑，預估今年第 2 季恐將持續虧損，調降目標價由，125 元下修至 110 元，給予減碼評等。

這家美系外資認為，美律的核心業務娛樂頭戴式耳機的毛利表現繼續下滑，反映客戶的定價壓力。加上 iPhone 銷售疲軟，預估今年第 2 季恐怕會再度虧損。