雲品斥資7.8億元摘星 君品酒店預計10月起併入營收

雲品 (2748) 昨日傍晚舉行重訊記者會，由發言人曾景宏宣布，將斥資 7.8 億元併入母公司雲朗旗下的君品酒店，並將於 8 月 10 日召開臨時股東會討論，預計於 10 月 1 日正式納入君品營收，以頂級度假飯店、五星商務酒店以及館外大型宴會廳三箭齊發，建構雲品國際事業版圖。雲品董事長盛治仁表示，此次併入君品酒店將持續加強國內消費與高端旅遊市占率布局，加上君品旗下的米其林三星餐廳「頤宮中餐廳」與「雲軒西餐廳」，在整合既有雲品酒店、頤品大飯店等宴會業務後，可望帶動今年營運出現兩位數以上的目標成長。



根據交通部觀光局的資料顯示，君品酒店近五年營收平均為 10 億至 11 億元，客房與餐飲收入占比約為 4 比 6，住房率近五年平均為 81%。曾景宏指出，君品營收狀況穩定，獲利狀況良好，每年均維持小幅成長，因此在併入雲品後，將帶動業績有顯著成長，而此次併購資金則為銀行借款及自有資金各半。



曾景宏提到，看好在台灣五星級飯店事業的展望，雲品目前仍積極尋求館內、館外合適的投資標的，不排除於今年及明年持續擴張併購腳步，擴大營業規模版圖。而在君品加入下，雲品旗下事業體共包含雲品溫泉酒店日月潭、君品酒店台北、頤品大飯店新莊晶冠館、頤品大飯店桃園民生館及頤品大飯店新店北新館。

