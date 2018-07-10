康佳混改：彩電業務獨立運營尋找戰略投資 成立半導體事業部

7月9日，康佳集團(000016-CN)旗下的彩電業務宣佈改製為獨立子公司，併提出2020年實現300億元營業收入的新目標。

今年5月份，康佳集團宣佈戰略轉型，做產業投控平台，旗下的實體業務要進行混改。

據介紹，今年1月份，深圳康佳電子科技有限公司(康佳電子)正式成立，它裝入的是康佳彩電業務，未來以康佳電子為主體推進混合所有製改革。

在7月9日下午的發佈會上，康佳電子科技有限公司董事長兼總裁常東介紹，華僑城是康佳集團的第一大股東，華僑城今年要求80%的二級企業都進行混合所有製改革。他表示，目前康佳電子仍由康佳100%控股，但正在積極尋找戰略投資。

常東透露，康佳電子與下遊渠道商、上遊内容商及面板廠或者非公有製基金公司等都有進行資本合作的可能性，以促進產業鏈垂直一體化。另外，員工持股方案也在設計中。

康佳集團總裁週彬在發佈會上表示，希望彩電業務獨立運營後能夠優化業務模式，同時積極推進混合所有製改革。“混合所有製改革，包括引入戰略投資者、員工持股等，資產重新優化。混改將給康佳彩電業務跨越式發展提供新動力。”

今年以來，康佳集團頻頻資本運作。6月29日，康佳集團以4.55億元競得河南新飛電器有限公司、河南新飛製冷器具有限公司及河南新飛家電有限公司100%股權。康佳稱借助收購新飛壯大規模，打出“新飛”和“康佳”雙品牌，進一步做大做強康佳白色家電業務。

來源：澎湃新聞

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