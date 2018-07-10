二十部門聯合發文擴大進口 多項具體政策後續有望出台

據上證報報道，商務部、外交部、發展改革委等20部門昨日聯合發佈《關於擴大進口促進對外貿易平衡發展的意見》(下稱《意見》)，提出在穩定出口國際市場份額的基礎上，充分發揮進口對提升消費、調整結構、發展經濟、擴大開放的重要作用，推動進口與出口平衡發展。

這一重磅文件主要是落實6月13日國務院常務會議提出的相關要求。具體措施包括，支持關係民生的產品進口，適應消費升級和供給提質需要，支持與人民生活密切相關的日用消費品、醫藥和康復、養老護理等設備進口。完善免稅店政策，擴大免稅品進口。辦好中國國際進口博覽會。創新進口貿易方式，加快復製推廣跨境電子商務綜合試驗區成熟經驗做法，加快推進汽車平行進口試點等。分析認為，政策的落實將給從事進口藥品代理、進出口貿易以及免稅店業務的相關公司帶來機遇。

分析人士認為，由20個政府部門聯合發文提出擴大進口意見的做法非常罕見，後續各部委還會陸續出台更加具體細化的政策。A股相關公司中，上海醫藥(601607-CN)完成了對康德樂中國的收購，直接獲得大置優質代理品種，進口藥品總代理的品種數躍居行業第一;蘭生股份(600826-CN)主營進出口貿易，間接控股股東東浩蘭生集團是中國國際進口博覽會的組展機構之一。

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