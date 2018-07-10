創達科技控股(01322-HK)正就實施重組計劃進行磋商

創達科技控股(01322-HK)公布，該公司目前繼續與債權人就在「非強制」基礎上委任該公司的共同臨時清盤人以制定及實施重組計劃進行磋商。倘臨時清盤人獲委任，該公司將受到法定延緩償付的保護，即在未經大法院允許的情況下，針對該公司的訴訟不會開始或不會繼續進行。該等措施將使該公司、董事會以及獲委任的任何臨時清盤人得以自由開展以該公司所有債權人的最佳利益為基礎的聯合重組計劃。根據開曼群島法律，為使大法院得以委任臨時清盤人，該公司應在提交申請尋求委任臨時清盤人的同時向大法院提交清盤呈請。

於本公告日期及為免生疑，尚未就該公司作出任何清盤令。該公司擬通過剔除公司法導致的與任何股份轉讓有關的不確定因素，令該公司股東得到最大限度的法律保障並促使股份持續買賣。因此，該公司將就全體股東的利益向大法院申請下令，批准該公司在臨時清盤中的任何股份轉讓。該公司將於開曼共同臨時清盤人委任申請於2018年7月11日上午八時三十分進行聆訊的同時提出甄審申請。



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