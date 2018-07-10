盤前財經大事搶先讀2018年7月10日

今日操盤前瞻

主計總處發布 5 月薪資統計

中國央行發布 6 月貨幣總計數

日本 6 月工具機訂單

法說會：光磊、聚積、牧德、智崴、新普

除權息：南亞、聯電、台灣大、華通、環泥、天仁、漢來美食、TPK-KY、矽力 - KY、達方、弘帆、華研、台揚、眾達 - KY、威潤

新股掛牌：昇陽半

美銀行股大漲 道瓊強勢收高 320 點 貿易擔憂暫消退

在銀行股大漲的帶動下，美國股市週一強勢收高，道瓊盤中大漲達 340 點。美國與主要貿易夥伴之間的貿易戰擔憂則暫時消退。銀行股上漲至少 2.5%，美國銀行，花旗與高盛帶動漲勢。閱讀全文...

矽晶圓景氣旺 環球晶 6 月營收首破 50 億元創高 Q2 同寫新高

矽晶圓需求旺，矽晶圓廠環球晶 (6488-TW)6 月營收持續登峰，合併營收達 50.06 億元，營收攻頂再創歷史新高，也是首破 50 億元，月增 4.7%，年增 21.3%，第 2 季營收為 143.68 億元，季增 3.3%，年增 28.2%，是連續第 10 季營收逐季成長，同樣也再寫新高紀錄。閱讀全文...

雙 A 6 月營收出爐 宏碁電競加持 表現略優華碩

筆電雙 A 昨 (9) 日公布 6 月營收，不過雙 A 表現不同調，宏碁 (2353-TW) 由於衝刺電競產品，月營收表現上，及季營收季增、年增率，表現皆比華碩 (2357-TW) 好，華碩則受到挖礦需求降溫，加上手機供應鏈不順影響，營收表現平淡。閱讀全文...

代工廠營收旺 仁寶、英業達 6 月與 Q2 營收 同創歷史同期新高

代工廠仁寶 (2324-TW) 與英業達 (2356-TW) 昨 (9) 日公告 6 月營收，其中仁寶達 891 億元，月增 12.28%、年增 7.87%，英業達 449 億元，月增 2.94%，年增 7.18%，雙雙寫下歷史同期新高紀錄。閱讀全文...

三星印度手機廠將成「全球最大」 年產能達 1.2 億支

南韓三星電子 (Samsung Electronics) 今 (9) 日表示，其位於印度新德里郊區 Noida 的手機廠，在完成擴廠後，將成全球最大手機廠，年產能可望增至 1 億 2000 萬支。閱讀全文...