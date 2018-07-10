美股盤後─銀行股大漲 帶動道瓊強勢收高320點 貿易擔憂暫時消退

在銀行股大漲的帶動下，美國股市週一強勢收高，道瓊盤中大漲達 340 點。美國與主要貿易夥伴之間的貿易戰擔憂則暫時消退。

銀行股上漲至少 2.5%，美國銀行，花旗與高盛帶動漲勢。



道瓊工業平均指數收高 320.11 點或 1.31% 至 24776.59。

Nasdaq 指數收高 67.81 點或 0.88% 至 7756.20。

S&P 500 指數收高 24.35 點或 0.88% 至 2784.17。

費城半導體指數收高 8.84 點或 0.66% 至 1358.03。

上週五，美國公布就業報告良好，亦推升了股市。該報告顯示，美國 6 月新增就業 21.3 萬人，高於預期。就業報告亦有助讓投資人的注意力轉移開貿易戰擔憂。

分析師說，投資人的焦點重新回到了基本面。焦點轉離貿易戰是好事。

上週，美國對 340 億美元中國商品提高關稅。中國亦對美國商品採取了報復措施。

貿易戰擔憂已持續了數月，使得股市漲幅受限。投資人擔憂關稅對企業獲利造成衝擊。

華爾街注意財報季開始，花旗，摩根大通與富國銀行均將公布財報。FactSet 機構預估，S&P 500 企業第二季獲利成長 20%。

分析師說，財報季是股市的催化劑。預期第二季財報季強勁，可能較前一季更強。

英國脫歐部長 David Davis 與外相 Boris Johnson 雙雙辭職，歐洲股市上漲。梅伊首相獲得國會支持，計畫維持與歐盟密切貿易與法規關係，該二名高官隨即辭職走人，因為他們不同意讓英國步向所謂軟式脫歐的策略。泛歐 Stoxx 600 指數上漲逾 0.5%。