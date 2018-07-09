【豐銀投顧】人行阻貶人民幣 台股體質轉變時

◆盤勢分析

周五中美貿易戰正式開打，中國決定送交 WTO 處理，以低調的: 不開第一槍態度來回應。整個亞股在劇烈的波動之下，終於出現利空出盡的走勢。也在同時，底部型態也慢慢打出來了。甚至被中國揚言抱復的美國國黃豆也在周五晚拉出一根逾 4% 長紅。這一切其實都不讓人驚訝，因為就在人民幣眨眨不休的時候，中國央行行長都出面安撫了，也就是說，在匯率上，人民幣已經有初步止貶可能。而前一陣子因為人民幣貶值帶來的亞洲股市貨幣競相貶值的情況，也將慢慢化化，操作上就不應再悲觀下去了。再加上我們之前一再提醒，大盤雖然漲家數少跌家數多，但前 10 大權值股貢獻的跌點並不多，在這種情況下通常都是散戶一直下殺但大戶已經開始準備多，果然在週五晚上融資又減，這一切一切的指向都在暗兆我們 - 多頭要再來了！

這些訊號有哪些呢？首先看 5 日線與月線的負乖離，越大越有機對止跌。另外就是在離部時成交量能越小越好。其他如大盤下跌家數是上漲家數的三倍以上，就幾乎是相對的低點出現了，當這些訊號在上週同時出現時 就算指數再跌。也不會有連續性的下殺，如果這個時候還要看空做空，其實為時已晚，筆者並不建議。從今天外資又買回多單 5500 多口且停止賣超現貨的表現來看，大盤應該還有上攻的空間，投資人可以拭目以待。

而在個股部份，明天將公佈完六月份全部上市櫃公司的月營收，再加上 7/18 起為台灣生技月，因此未來要注意的就是六月份營收績優生、法人轉賣為買的個股 (權值股) 及生技股這三個主流。其中權值股的台積電將於下週四舉辦法說會，筆者認為應該會有利空消息出現。例如手機表現不佳、第三季展望不明… 等利空。但是請務必要小心，台積電已經弱很久了，如果再有重大的利空出現，往往是利空出盡時，千萬不要隨之起年，一點小建議提供給大家參考，祝操作順利。

李世新 分析師

