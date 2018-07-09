【華冠投顧】多頭正式展開反擊 台股如期先蹲後跳 分享新一輪強勢股

◆盤勢分析

焦點個股 : 3694 海華、5425 台半、3221 台嘉碩、6411 晶焱、2327 國巨

＜大盤分析＞

上週四昇楷提到「台股跌幅雖大，但回檔內在結構屬於買盤太虛而非賣盤太重，買盤太虛造成的跌勢只要市場利空出盡或信心回籠就很容易反擊，因為上檔的賣盤同樣也是虛的」。

美中貿易戰於上週五利空出盡，美股、陸股先後強彈帶動亞股全面跟進，台股如期「先蹲後跳」，今日大盤 + 117 點收在年線附近且權值股表現突出，外資開始轉買， OTC 指數 + 0.65% 收復年線。

今日大盤大漲但成交量不到 1400 億，看似價量背離但其實也印證了前述「台股上檔賣盤是虛的」這個結論，以致低量便足以營造大漲氣勢，但不可諱言的，往上愈接近月線、季線、半年線交會的 10850 點左右位置，就屬於實質套牢帶，沒有放量勢必難以衝關，因此短線當留意假使大盤可繼續反彈挑戰 18000 點之上，一旦未見成交量有效放大，恐將拉回打另一隻腳。

＜操作策略＞

由於大盤出現多頭反擊訊號，故可適度擴大部位切入強勢股，並以上週五低點 10524 點作為多方防守點。

＜強勢族群及個股＞

上週五昇楷於 Line@介紹的新一輪強勢股包含網通族群的《3694 海華》、《3596 智易》、《2345 智邦》... 等；5G 概念股的《3221 台嘉碩》、《3491 昇達科》... 等；二極體族群的《5425 台半》、《6411 晶焱》... 等。

今日《3694 海華》漲停鎖死，《2345 智邦》站上所有均線，《6411 晶焱》創短線新高，其餘普遍保持在所有均線之上震盪的強勢整理格局，可留意回檔量縮的切入點。今天新浮出水面的強勢股還有哪些呢？歡迎加入昇楷 Line@，到主頁看盤後分析文便清楚。

至於上週陸續出清的原主流被動元件族群，今日雖有《2327 國巨》除權息大漲帶頭攻堅，但已無法帶動其他個股，最明顯的就是上週大盤一路走跌還有不少個股逆勢創高，今天大盤強彈卻無個股可再創高，尤其建議避開的晶片電阻次族群如《2478 大毅》... 等甚至創下波段新低。不過被動元件族群股性常常是台股跌勢時負責撐盤，一旦盤勢止穩、階段任務達成後反而開始休息，因此後市昇楷仍會持續追蹤，待整理結束跡象出現再提醒大家。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

