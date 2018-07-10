

◆盤勢分析

1. 週一美股在銀行股大漲帶動之下，四大指數呈現上揚，分別上漲 0.66%~1.31%，由於美股財報季開始，包括花旗、摩根大通與富國銀行均將公布財報，市場預期第二季財報將比第一季更強，對股市呈現正向看法。

2. 週一台股受惠於美股轉強以及日韓等市場止穩走高，指數小幅跳高，盤中在台積電突破月線加上上證轉強之下，呈現開高走高格局，終場指數上漲 111.71 點，以 10720.28 點作收，成交量為 1365.86 億元。

3. 技術面與籌碼面：

(1)均線：站回到五日均線與十日均線之上，若能再度站回到年線 10722 點之上，則有挑戰季線 (10845 點) 機會。

(2) 量能：維持下跌量增，上漲量縮走勢，成交量仍嫌不足。

(3) 技術指標：日 KD 指標呈現低檔背離，交叉向上，對多方有利。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 68.77 億元；外資 + 60.55 億元、投信 + 6.97 億元、自營 (含避險)+1.26 億元。

4. 電子類股

(1) 半導體: 2330 台積電跳空走高，低檔五日均線與十日均線黃金交叉，且展開填息之路，有利指數回穩。

(2) 被動元件：日本村田製作所調漲價格，加上 2327 國巨除權息跳空上漲，帶動族群走強，包括 6173 信昌電營收連四個月創新高，激勵股價表現。

(3) 面板：7 月面板報價有望止穩，在旺季備貨以及中小尺寸價格上揚，大尺寸有望回穩，激勵 3481 群創、2409 友達走高，而週一晚間 2409 友達 ADR 大漲 11.06%，預期仍有機會激勵股價。

(4) 記憶體：報價走揚，2408 南科營收連續四個月創新高，第二季營收創歷史新高，第三季在旺季來臨，營運看漲。2344 華邦電營收連續 13 個月年成長超過 10%，月營收連續 4 個月增長，股價站回到季線之上。

5. 非電子類股

(1) 水泥：水泥報價維持強勢，1101 台泥、1102 亞泥大陸事業貢獻度倍增，加上國內轉投資營運成長，預估今年兩家公司獲利可創歷史新高，1101 台泥漲回季線，1102 亞泥沿五日均線走高。

(2) 化纖: 1402 遠東新受惠於化纖事業群今年獲利創五年新高，加上美國生產基地開始投產，越南新廠第三季投產，下半年營運展望向上股價創波段新高。1409 新纖受惠於資產重估以及 PET、工程塑料等動力拉抬，股價維持高檔強勢。

(3) 生技: 7 月 19 日到 22 日台灣生技展，4107 邦特 5 月營收創新高，股價回測年線止穩走強；1795 美時 5 月營收創歷史次高，且學名藥獲得韓國 MFDS 通過，另外戒毒學名藥有望年底到明年初取的美國藥證，股價止穩走高；4174 浩鼎肝癌新藥獲美 FDA 孤兒藥資格；4162 智擎胰腺癌新藥，9000 萬授權金入袋，股價受激勵走強。

(4) 晶圓代工第二季營收超標，2303 聯電公併 6 月營收，月增 2.2%，達 133.64 億元，為 8 個月新高，第二季營收為 6 季度來新高；世界先進上半年逐季調漲價格，6 月營收合併月增 2.8%，達到 24.94 億元，續創單月營收歷史新高，第二季季度營收新高。

(5) 財政部公布 6 月出口，出口金額達 282.5 億美元，為歷年同期新高，年增 6.4%，扣除 2 月春節因素，連續 20 個月正成長，進口金額 230.4 億美元，年增 15.4%，第二季進口金額 703.1 億美元，較同年同期增加 10.7%，主係原物料上漲效應。

