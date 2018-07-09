聯強第二季業績再創同期新高 佈局奏效 H2將持續大幅成長

聯強 (2347) 營收再傳捷報！第二季合併營收 905 億元，成長 13%，不但連續第四個季度創同期新高，同時也是歷年上半年首次單季營收破 900 億元。累計上半年為 1798 億元，年增 15%。其中，6 月營收為 314.9 億元，月減 0.93%，年增 0.22%。



聯強指出，從地區的角度來看，該公司各國延續第一季的氣勢，較去年同期都有超過兩位數以上的成長，其中中國成長 16%，台灣成長 19%，紐澳、印尼與香港亦有 10-12% 成長。



從產品線的角度來看，第二季該公司資訊產品成長 12%，主要是商用產品因企業與政府持續進行數位轉型，加大在 IT 設備的投資，帶動伺服器、網路資安與雲端服務 / 軟體的需求，大幅成長 23%。此外，電競熱潮也帶動相關組件與高階、大尺寸顯示器的明顯成長。



消電產品因平板回穩以及空拍機、VR 虛擬實境、智慧裝置等產品逐漸成熟放量，單季成長 6%。通訊產品因手機市場逐漸由電信商綁約轉向空機銷售，成長達 72%。元件產品，雖拓展 AI、物聯網等新領域已顯現成效，惟因電視面板需求轉弱、價格下滑，僅成長 5%。



展望下半年，雖然市場可能受到諸多不確定因素干擾，但聯強多產品、多通路、多國市場的通路創新服務模式及市場營運策略奏效，績效穩健；同時在新產品、新市場、新通路佈局已帶動營運進入新的成長循環，市佔持續擴大，下半年可望較上半年有大幅度的成長。