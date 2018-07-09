油價創年内最大漲幅 加滿一箱多花10.5元

根據國家發改委消息，新一輪成品油調價窗口將於今天(6月26日—7月9日) 24時開啓。本輪成品油調價週期内(6月26日—7月9日)，倫敦佈倫特、紐約WTI原油期貨價格大幅上漲，再度回升至近三年半高位。平均來看，兩市油價比上輪調價週期上漲6.23%，受此影響，國内汽油、柴油的零售價格也隨之上調。央視財經記者從國家發改委獲悉，汽油、柴油每噸分别上調270元、260元。

本次油價調整具體情況如下： 92號汽油每升上調0.21元，95號汽油每升上調0.22元，90號汽油每升上調0.20元，0號柴油每升上調0.22元。央視財經記者給您算了一筆賬，按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將多花約10.5元。

各國原油供應減少等因素使國際油價大幅上漲

調價週期内，美國原油庫存超預期下降，加拿大、利比亞、委内瑞拉等國原油供應出現不同程度減少， 美國對伊朗實施製裁等因素支撐國際油價連續大幅上漲。6月28日當週美國原油庫存下降990萬桶至4.17億桶，創下2016年以來的最大週度跌幅。近日原油供應中斷頻發，如加拿大一石油生產設施發生故障，利比亞國内動亂影響該國原油出口，委内瑞拉原油產量銳減。伊朗方面，美國重申從11月開始禁止其他各國進口伊朗原油。如果對伊朗的全面禁運得到實施，預計受影響的原油供給將達到至少100萬桶/日。

由於此前歐佩克增產計劃低於市場預期，國際油價在供應中斷和地緣政治風險的主導下回升至三年半的高點。國家發改委價格監測中心預計，如上述導緻油價上漲因素未見緩解，短期國際油價可能繼續上漲。後續需重點關註歐佩克原油供應、美國頁岩油增產以及中東地緣政治衝突給油價帶來的影響。

年内油價變動一覽：8漲4跌1擱淺

經過本次調價，2018年以來，國内成品油調價已呈現“八漲四跌一擱淺”的格局。截至本次調價，汽油價格累計每噸上調880元，柴油價格累計每噸上調845元。

來源：央視財經

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)