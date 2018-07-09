【華冠投顧】武傑電台:台股挑戰年線會成功嗎?!



武傑關注個股: 3432 台端、2371 大同、3011 今皓、4736 泰博、6147 頎邦。

武傑關注個股:

1. 台端 (3432): 現金殖利率逼近 13% 水準，股東會後敲定 2 元現金股利 7/19 除息交易，公司透過出售孫公司「QIAN TWUN ENTERPRISE LTD.」100% 股權予 Ambition Mind Holdings Limited（BVI），間接處分昆山前端電子，交易總金額約人民幣 1.36 億元，處分利益上看 875 萬美元，約新台幣 2.66 億元，換算每股利益貢獻近 4 元，而子公司 TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 並規劃辦理現金減資 62%，退還母公司現金 1,631 萬美元，現金入袋豐厚。

操作建議： 量能已經過度放大，小心追價風險。

2. 大同 (2371): 立法院通過公司法修正案，其中第 173 條之 1 明訂，持股過半且持有期間逾 3 個月的股東，得自行召集股東臨時會。一般認為，此俗稱「大同條款」的法案通過之後，未來董監持股偏低的公司派，隨時可能面臨市場派的挑戰，經營權爭奪戰將正式開打，後勢樂觀看待。

操作建議： 經營權之爭有利股價上漲。短線支撐：28 塊。

3. 今皓 (3011): 6 月營收 1 億 4267 萬 1000 元，較上月增加 8.90%，較 106 年同月增加 66.23%，累計 107 年 1-6 月營收，較 106 年同期增加 30.35%。

操作建議：轉機性吸引市場資金追價，短線漲幅已大，小心追價風險。

4. 泰博 (4736): 6 月營收 3 億 4567 萬 1000 元，較 106 年同月增加 8.98%，累計 107 年 1-6 月營收，較 106 年同期增加 20.59%，下半年進入醫材傳統的出貨旺季，業績可望增溫，預估單月營收有機會破 4 億元，全年營收將挑戰 40 億元大關，年增率上看 25%，獲利更將挑戰一個股本。

操作建議：營運獲利持續增溫，可留易後勢發展。短線支撐：146 塊。

5. 頎邦 (6147): 驅動 IC 封裝廠，展望 2018 年，大尺寸驅動 IC 受惠於 4KTV 滲透率，也隨 8K TV 推出後，高解析度趨勢不變。TDDI 也受惠於客戶逐漸放量而成長；因智慧型手機銀幕朝 18:9 高屏占比及全面屏趨勢下，使驅動 IC 由原先以 COG 封裝為主，轉至 COF 封裝，隨高階手機之驅動 IC 陸續採用下，因 ASP 及毛利率皆較高，對公司產值貢獻將優於預期。

操作建議：運獲利持續增溫，可留易後勢發展。短線支撐：65 塊。

◆台股盤勢分析:

續漲

貿易戰開打，全球股市『利空出盡』。台北股市早盤上漲 + 30 點開出，在台積電及大立光的領漲下；加權指數震盪走高，終場上漲 + 111 點作收，收在 10720 點，成交量 1365 億。

今天台股一如我們上星期五的預期… 隨著外資賣盤持續縮小，預料下星期可望出現強彈；初步目標先來…『挑戰年線』!! 今天外資轉賣為買，期、現貨同步加碼台股；顯示外資已經開始改變過去的慣性。這樣的結構預計還會持續，盤勢可望『續漲』，投資人保持多方操作即可。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3694 海華、6542 隆中、3432 台端、6488 環球晶、2371 大同、4736 泰博… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

◆弱勢股方面:

8043 蜜望實、8016 矽創、4944 兆遠、2405 浩鑫、3624 光頡、6435 大中、2456 奇力新、2338 光罩… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

