【華冠投顧】差兩點站回年線-大漲百點強中帶弱風險期未過

盤面焦點個股：2327 國巨、2426 鼎元、2349 錸德、2456 奇力新、2492 華新科

加權指數今天收 10720 漲 111 點，量能 1367 億，

盤中一度站回年線，但最後一盤下跌站回年線失敗，

週五的長下影線量縮加上融資大減 18 億，

今天進行反彈的機率本來就很高，

雖然今天完成型態上的破底翻，

但是從指標來看，KD 似乎是出現了多頭背離

不過振鴻不只一次在盤後影音說過，

『KD 的背離有他嚴謹的條件』

而這兩週的 KD 走勢並不符合嚴謹的條件標準，

且從小時線來看，KD 也是出現強彈逼近前一波的反彈高點

但是指數距離相對位置還有一段距離，這僅能定義為反彈勢。

若皆下來無法在死亡交叉前突破 07/02 高點 10866，

完成日線層級的空頭結構破壞，

發球權很容易回到空頭手上，這點大家一定要特別注意。

簡單說個結論：

10633 站上有利多頭止穩但非止跌，

皆下來只能強攻過 10866，否則空頭易趁勢攻擊。

類股來說，今天早盤最強勢的族群為被動元件，

但到了尾盤，被動元件卻是整體最弱勢的族群，

最近振鴻不斷不斷不斷提醒大家被動元件的問題，希望大家都有避開，

那台股今天究竟在漲甚麼呢?

就是在漲權值啦，2330 台積電就漲了 2%，

3008 大立光漲了 6.84%，台塑四寶也是齊漲，

另外就是漲到生技族群，

但是看來看去，幾乎都是跌深反彈，大多都是破季線的狀況，

也不建議大家去操作相關標的，

只有 4123 晟德這檔看起來線型比較好。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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