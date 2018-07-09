中煤能源(01898-HK)完成發行30億元2018年第三期公司債

中煤能源(01898-HK)公佈，經中國證券監督管理委員會“證監許可【2016】2822”文核準，中國中煤能源股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲準面向合格投資者公開發行總額不超過人民幣80億元公司債券，分期發行。

根據《中國中煤能源股份有限公司2018年公開發行公司債券(第三期)發行公告》，中國中煤能源股份有限公司2018年公開發行公司債券(第三期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模不超過30億元(含 30億元)。本期債券分為兩個品種，品種一為5年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二為7年期固定利率債券，附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限製，發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況，在發行規模内，由發行人和簿記管理人協商一緻，決定是否行使品種間回撥選擇權。

本期債券發行工作已於2018年7月6日結束，品種一實際發行規模為22億元，票面利率為4.69%；品種二實際發行規模為8億元，票面利率為4.89%。

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