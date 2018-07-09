中壽投資強 固定收益成長2位數 上半年獲利年增167%

中國人壽 (2823-TW) 今 (9) 日公佈 2018 年上半年度自結財報數字，6 月稅後純益達 15.48 億元，累計上半年稅後純益達 62.59 億元，年成長 167%，每股稅後純益為 1.65 元，未適用外匯準備金機制每股稅後純益為 1.73 元。中壽表示，上半年度獲利表現亮麗主要來自投資操作得宜，固定收益持續保持「兩位數」成長，整體投資收益較去年增加，使稅後純益較去年同期大舉成長 167%，表現相對亮眼。

除獲利大幅成長，中國人壽上半年度業務動能強勁，累積至上半年度總保費 1369 億元，較去年同期成長 39%，其中，新契約保費 700 億元，較去年同期成長 82%，主要是積極推動傳統外幣商品，整體外幣新契約保費較去年同期成長 177%。

中國人壽表示，近年商品策略轉向銷售價值型保單奏效，過去五年續年度保費均維持兩位數以上的成長，今年上半年續期保費為 669 億元，相較去年同期亦成長 12%，成果斐然。

中國人壽表示，該公司同時持續擴大公司營運規模，已於 5 月 18 日順利完成與德國安聯集團在台子公司安聯人壽分割的部分傳統型保單及其附約的保單移轉，有利於中國人壽擴大市佔率及保戶人數。

面對外在環境金融科技化、數位化的挑戰，中國人壽也積極調整體質進行數位轉型，積極投入資源在資訊系統及 Fintech 的研究，未來也將應用在行銷、增員、服務及風控等各領域，持續打造全方位數位化的堅強團隊，並以穩健成長步伐持續提升公司長期隱含價值。