台股盤後—貿易戰利空出盡 蘋概權值股帶頭衝 指數大漲逾百點收復年線

台股今 (9) 日在貿易戰利空出盡下，受到美股周五大漲激勵，台積電與大立光等蘋概權值股帶動衝鋒，今日除權息的國巨早盤也一度攻上漲停，大秀除權息行情，除電子權值股全面衝高外，富邦金與國泰金等金融股也扮演助攻角色，指數重新站回 10700 點關卡，終場大漲 111.71 點，以 10720.28 點作收，成功收復年線，成交值 1362.70 億元。

台股今天除觀光指數收黑外，其餘類股均收紅，其中漲幅最高的是電纜指數、上漲超過 4%，光電指數也上漲逾 3%，水泥與造紙指數上漲逾 2%。上櫃指數部分，除機械、電零與電子設備指數收黑外，其餘類股同樣勁揚，又以觀光指數大漲 2% 最為亮眼。

被動元件龍頭國巨今日除權息交易，每股配發現金股利 14.98 元、股票股利 1.98 元，除權息參考價為 968 元，早盤啟動除權息行情，爆量上攻漲停價 1065 元，惟中場過後，受到獲利了結賣壓出籠影響，漲幅收斂，其餘原先上漲的被動元件類股也翻黑下挫，包括華新科與奇力新等。

繼上周五大漲後，矽晶圓題材今日雖持續發酵，但漲跌互見，環球晶開低走高、上漲近 4%，台勝科也上漲逾 1.1%，而中美晶、嘉晶與合晶則是震盪走低。

蘋概三雄今日成為帶動衝鋒角色，股王大立光將於周四 (12 日) 召開法說，業績表現備受關注，吸引法人逢低回補，股價開高走高，大漲超過 6%，以 4920 元作收；台積電則朝填息之路邁進，今日股價開低走高，上漲超過 2%，以 221.5 元作收；鴻海表現雖不如大立光與台積電強勁，但終場也成功收紅。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，受到貿易戰利空出盡影響，周五美股大漲，帶動今日亞股與台股大漲表態，先前遲遲未展現填息行情的台積電，若這周成功來到 224 元，會讓市場對台股除權息行情有所期待，有利多頭行情啟動。

邱鼎泰表示，上周台股並沒有明顯大跌，貿易之戰影響市場行情告一段落，台股即將醞釀一波反彈表現，而在先前台股相對抗跌下，也有可能抗漲，使指數上漲空間不大，以個股表現為主，被動元件短線籌碼雖亂，仍是主流，可望與矽晶圓與 MOSFET 等族群，成為未來兩周盤面焦點；明日指數不宜再跌破年線，預期指數在年線到 10900 點區間做震盪整理。