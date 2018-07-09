【日盛投顧】盤後分析－低檔止穩 挑戰季線



◆盤勢分析

1. 週一台股受惠於美股轉強以及日韓等市場止穩走高，指數小幅跳高，盤中在台積電突破月線加上上證轉強之下，呈現開高走高格局，終場指數上漲 111.71 點，以 10720.28 點作收，成交量為 1365.86 億元。

2. 技術面與籌碼面：

(1)均線：站回到五日均線與十日均線之上，若能再度站回到年線 10722 點之上，則有挑戰季線 (10845 點) 機會。

(2) 量能：維持下跌量增，上漲量縮走勢，成交量仍嫌不足。

(3) 技術指標：日 KD 指標呈現低檔背離，交叉向上，對多方有利。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 68.77 億元；外資 + 60.55 億元、投信 + 6.97 億元、自營 (含避險)+1.26 億元。

◆產業龍頭股走強 營收主導股價表

1. 電子類股

(1) 半導體: 2330 台積電跳空走高，低檔五日均線與十日均線黃金交叉，且展開填息之路，有利指數回穩。

(2) 被動元件：日本村田製作所調漲價格，加上 2327 國巨除權息跳空上漲，帶動族群走強，包括 6173 信昌電營收連四個月創新高，激勵股價表現。

(3) 面板：7 月面板報價有望止穩，在旺季備貨以及中小尺寸價格上揚，大尺寸有望回穩，激勵 3481 群創、2409 友達走高。

(4) 記憶體：報價走揚，2408 南科營收連續四個月創新高，第二季營收創歷史新高，第三季在旺季來臨，營運看漲。2344 華邦電營收連續 13 個月年成長超過 10%，月營收連續 4 個月增長，股價站回到季線之上。

2. 非電子類股

(1) 水泥：水泥報價維持強勢，1101 台泥、1102 亞泥大陸事業貢獻度倍增，加上國內轉投資營運成長，預估今年兩家公司獲利可創歷史新高，1101 台泥漲回季線，1102 亞泥沿五日均線走高。

(2) 化纖: 1402 遠東新受惠於化纖事業群今年獲利創五年新高，加上美國生產基地開始投產，越南新廠第三季投產，下半年營運展望向上股價創波段新高。1409 新纖受惠於資產重估以及 PET、工程塑料等動力拉抬，股價維持高檔強勢。

(3) 生技: 4107 邦特 5 月營收創新高，股價回測年線止穩走強；1795 美時 5 月營收創歷史次高，且學名藥獲得韓國 MFDS 通過，另外戒毒學名藥有望年底到明年初取的美國藥證，股價止穩走高；4174 浩鼎肝癌新藥獲美 FDA 孤兒藥資格；4162 智擎胰腺癌新藥，9000 萬授權金入袋，股價受激勵走強。

