【異動股】國產軟件板塊表現活躍 信息發展(300469-CN)漲停

午後，國產軟件板塊表現活躍，截止發稿，信息發展(300469-CN)漲停報21.81元，中國軟件(600536-CN)漲7.27%報24.950元，誠邁科技(300598-CN)漲6.31%報33.7元，東方通(300379-CN)漲5.1%報15.88元，浪潮信息(000977-CN)漲5.08%報25.22元，華宇軟件(300271-CN)、浪潮軟件(600756-CN)、漢得信息(300170-CN)等股均紛紛上漲超3%。

消息面上，日前，北京市經濟和信息化委員會發佈的《2018北京軟件和信息服務業發展報告》顯示，2017年北京市軟件和信息服務業投融資總規模為315.1億美元，同比下降18.5%。

從結構來看，上市融資金額27.6億美元, 併購金額38.4億美元，融資金額203.5億美元，戰略投資金額45.6億美元。全年累計發生企業併購案例21起，主要集中在互聯網教育、互聯網遊戲、其他新一代互聯網應用等領域。行業累計發生融資案例358起，從融資金額看，獨角獸企業融資額達997億元人民幣(下同)，佔總額的四分之三。

北京市經信委軟件處副處長尤靖解讀稱，縱觀2017年，社會資本對軟件行業的投入趨於理性，共享經濟、電子商務、人工智能、物聯網等領域成為戰略投資熱點領域，行業對外股權投資持續活躍，軟件產業在創新創業方面保持活躍。當前軟件業發展的大潮主要由大數據、雲計算、人工智能等技術推動，中國在這些方面基本與全球同步起步，相對容易搶佔先機。現實中，國產軟件在做大做強的同時，走出去的步伐也在加快。

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