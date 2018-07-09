滬指漲2.47%站上2800點 兩市超60隻股漲停

7月9日，滬深兩市早盤全線反彈，滬指開盤後拉升大漲超1.5%，逼近2800點;深成指、中小板、創業板指漲幅均超2%。午後，三大股指延續早盤強勢行情，穩步緩慢上漲，漲幅均超過2%，滬指收復2800點。滬指收報2815.51點，漲2.47%，成交額1357億。深成指收報9160.62點，漲2.80%，成交額1903億。創業板收報1581.93點，漲2.64%，成交額665億。

盤面上，題材股全線活躍，無一板塊下跌，兩市超60隻個股漲停，僅200餘隻個股下跌。銀行、建材、醫藥、房地產、小米概念等板塊漲幅居前。

熱點板塊上，醫療醫藥板塊受資金追捧，通策醫療(600763-CN)、大理藥業(603963-CN)、華北製藥(600812-CN)等超10股漲停，凱萊英(002821-CN)、邁克生物(300463-CN)等股均紛紛大漲超5%。據人民網報道，隨著抗癌藥新規逐步落地，各有關部門正積極落實抗癌藥降稅的後續措施，督促推動抗癌藥加快降價。

銀行股全線走強，招商銀行(600036-CN)大漲5.42%，工商銀行(601398-CN)漲4.54%，中國銀行(601988-CN)漲4.17%，平安銀行(000001-CN)、農業銀行(601288-CN)等多股均紛紛上漲超3%。

技術上，滬指午後站穩2800點後緩慢上升。從日K線圖上看，指數一舉收復5日、10日均線，短期内運行或將呈現回暖趨勢。但從週線級别看，技術形態仍然偏弱，市場還存在反復震蕩蓄勢的需求。

策略上，分析人士指出，在底部尚未夯實前保持謹慎，可以中長線思路逢低佈局半年報業績預期良好的超跌白馬藍籌，以及新能源、高端製造、節能環保等成長性突出、受益於政策支持的新興產業績優品種。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)