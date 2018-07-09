【異動股】白酒板塊午後表現活躍 口子窖(603589-CN)漲近6%

午後，白酒板塊表現活躍，截止發稿，口子窖(603589-CN)漲5.68%報59.7元，順鑫農業(000860-CN)漲5.58%報36.72元，泸州老窖(000568-CN)漲5.19%報58.21元，今世緣(603369-CN)、迎駕貢酒(603198-CN)漲逾4%，五糧液(000858-CN)漲3.88%報73.36元，洋河股份(002304-CN)、伊力特(600197-CN)漲逾3%，貴州茅台(600519-CN)亦上漲1.8%報727.0元。

消息面上，洋河股份近日發佈公告稱，公司從7月1日起，公司旗下各係列白酒之海之藍、天之藍、夢之藍出廠價及終端供貨價同時上調：其中，出廠價方面，洋河係列的白酒每瓶上漲4~10元，終端供貨價方面，每瓶上漲10~100元。

夏季一向是白酒消費的淡季，但白酒企業卻在淡季里掀起了“漲價潮”。事實上，從今年年初開始，以茅台、五糧液為代表的高端白酒，已經開始上調終端銷售價格上限，如今看來，白酒的漲價潮併未消停。業内人士指出，今年的白酒漲價浪潮比往年來得更加猛烈。而白酒整體價格上行的重要原因，是前幾年高端白酒去庫存效果顯現，以及今年以來原材料和製造成本的逐漸上行。

另證券日報報道，分析人士指出，白酒板塊因週期屬性而起勢，因消費屬性而持久。居民消費收入的持續增長，中等收入群體的快速崛起，都將推升優質白酒的需求，白酒板塊高景氣度有望延續。

機構評級方面，近30日内，白酒板塊中有16隻個股受到機構推薦，其中6隻個股獲5家及以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級，具體來看，古井貢酒機構看好評級家數為13家，備受青睐，五糧液、洋河股份、水井坊、泸州老窖、山西汾酒等5隻個股也均獲5家及以上機構集體看好。

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