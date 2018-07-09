【異動股】醫療醫藥板塊繼續上攻 通策醫療(600763-CN)等多股漲停

午後，醫療醫藥板塊板塊繼續上攻，截止發稿，通策醫療(600763-CN)漲停報52.73元，奧翔藥業(603223-CN)、山河藥鋪(300452-CN)、大理藥業(603963-CN)、華北製藥(600812-CN)、泰格醫藥(300347-CN)、永安藥業(002365-CN)、北大醫藥(000788-CN)漲停，美康生物(300439-CN)漲9.86%報22.85元，凱萊英(002821-CN)漲7.37%報84.4元，邁克生物(300463-CN)、三若生物(300298-CN)漲逾7%，健帆生物(300529-CN)、大參林(603233-CN)、康德萊(603987-CN)、藍帆醫療(002382-CN)、振德醫療(603301-CN)、樂普醫療(300003-CN)等股均紛紛大漲超5%。

消息面上，據人民網報道，日前，在天津舉辦的智造中藥高峰論壇上宣佈：中國中醫科學院、天津中醫藥大學等相關科研單位和高校聯合國内十餘家中醫藥龍頭企業，共同啓動“中藥智造十年行動計劃”。

除此之外，據人民網報道，隨著抗癌藥新規逐步落地，各有關部門正積極落實抗癌藥降稅的後續措施，督促推動抗癌藥加快降價。

國家醫保局有關負責人還表示，此前通過2017年醫保藥品目錄準入談判，赫賽汀、美羅華、萬珂等15個療效確切但價格較為昂貴的癌症治療藥品被納入醫保目錄。絕大多數臨床常用、療效確切的藥品都已納入醫保支付範圍。對於目錄内的抗癌藥，下一步將開展專項招標採購，在充分考慮降稅影響的基礎上，通過市場競爭實現價格下降。

浙商證券指出，醫改不斷推進的大背景下，創新藥要“新”，改良藥要“優”，仿製藥要“同”進一步落實。創新藥和一緻性評價作為重點推進領域仍是未來的投資主線。特别是在後續政策的不斷跟進下，優質創新藥企業、以及擁有重磅仿製品種、有望通過一緻性評價擴大份額的仿製藥企業亟待價值重估。

此外，近日熱播電影《我不是藥神》中揭露專利藥高價與患者支付能力主要矛盾，西南證券也表示，近期國家加快腫瘤藥審批及降價進醫保解決支付問題。結構化醫藥牛市很可能貫穿未來 5 年。7-9 月份是年内醫藥結構性牛市的關鍵時間點，相對於上半年很可能分化更為明顯，業績催化及估值切換為其核心因素;進入到7月份，當務之急把醫藥倉位加上來，享受中報行情帶來的超額收益。

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