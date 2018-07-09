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中國哪一行最多百萬年薪CEO ？醫藥生物一枝獨秀

中國2018年上市企業CEO薪資公布 (圖：AFP)
中國2018年上市企業CEO薪資公布 (圖：AFP)

中國媒體今 (9) 日發布 2018 年 A 股上市 CEO 薪酬榜，5 月剛上市的中國醫藥界龍頭藥明康德 (603259-CN) 的總裁李革以年薪人民幣 1711 萬元拔得頭籌，中國知名乳品生產商伊利股份 (600887-CN) 總裁潘剛和飼料添加劑生產商安迪蘇 (600299-CN) 總經理 Jean Marc Dublanc，分別以人民幣 1487 萬元和人民幣 1125 萬元緊追在後。

《界面中國》以 2017 財年年薪超過人民幣 100 萬元 CEO 為對象，編制 2018 中國 A 股上市公司 CEO 薪酬榜。在統計的 3515 家 A 股上市公司中，年薪超過百萬的 CEO 共有 946 位，比去年的 648 位大增 46%。

薪酬排名

CEO / 總裁 / 總經理 / 行長

公司名稱

代碼

2017 年薪酬（人民幣萬元）

1

李革

藥明康得

603259.SH

1711

2

潘剛

伊利股份

600887.SH

1487

3

Jean Marc Dublanc

安迪蘇

600299.SH

1125

4

曾茂軍

萬達電影

002739.SZ

978

5

朱敏

世聯行

002285.SZ

965

6

馬明哲

中國平安

601318.SH

889

7

楊曉波

安信信託

600816.SH

862

8

車建興

美凱龍

601828.SH

836

9

劉曉彬

萬達電影

002739.SZ

832

10

蔣思海

金科股份

000656.SZ

827

 

 

界面新聞與今日頭條調查 2018 年中國 A 股上市公司 CEO 薪資排行榜前十名

調查發現，2017 年 A 股上市公司 CEO 薪酬榜前一百名的平均薪資來到人民幣 557 萬，亦高過去年的人民幣 487 萬元，入圍門檻也由去年的 296 萬元上升到今年的 364 萬元。

值得注意的是，今年共有三名 CEO 登上千萬年薪寶座，對比去年僅有中國高科鄭明高一人上榜，已是大躍進的成長。不過，年薪在人民幣 100-200 萬元的 CEO 比例仍佔大多數，為 69.3%。

從年薪超過百萬的上市公司 CEO 共涵蓋的 28 個行業中，以醫藥生物、電子、化工三大行業產生的百萬年薪 CEO 最多，其中醫藥生物行業傲視群雄，高達 98 位。再以上市公司所在地來看， 廣東共產生 208 位百萬年薪 CEO，名列百萬年薪 CEO 大本營，浙江和北京緊隨其後，分別為 110 位和 104 位。

這回 CEO 薪酬拔得頭籌的藥明康德，今年 5 月掛牌，上市的第一個月締造 16 個漲停紀錄，和工業富聯一樣是今年 A 股重要的「獨角獸」概念股。之後股價一度最高來到 138.87 元，隨後一路下跌，至截稿為止現報 97.81 元。

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