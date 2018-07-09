中國哪一行最多百萬年薪CEO ？醫藥生物一枝獨秀

中國媒體今 (9) 日發布 2018 年 A 股上市 CEO 薪酬榜，5 月剛上市的中國醫藥界龍頭藥明康德 (603259-CN) 的總裁李革以年薪人民幣 1711 萬元拔得頭籌，中國知名乳品生產商伊利股份 (600887-CN) 總裁潘剛和飼料添加劑生產商安迪蘇 (600299-CN) 總經理 Jean Marc Dublanc，分別以人民幣 1487 萬元和人民幣 1125 萬元緊追在後。

《界面中國》以 2017 財年年薪超過人民幣 100 萬元 CEO 為對象，編制 2018 中國 A 股上市公司 CEO 薪酬榜。在統計的 3515 家 A 股上市公司中，年薪超過百萬的 CEO 共有 946 位，比去年的 648 位大增 46%。

薪酬排名 CEO / 總裁 / 總經理 / 行長 公司名稱 代碼 2017 年薪酬（人民幣萬元） 1 李革 藥明康得 603259.SH 1711 2 潘剛 伊利股份 600887.SH 1487 3 Jean Marc Dublanc 安迪蘇 600299.SH 1125 4 曾茂軍 萬達電影 002739.SZ 978 5 朱敏 世聯行 002285.SZ 965 6 馬明哲 中國平安 601318.SH 889 7 楊曉波 安信信託 600816.SH 862 8 車建興 美凱龍 601828.SH 836 9 劉曉彬 萬達電影 002739.SZ 832 10 蔣思海 金科股份 000656.SZ 827

界面新聞與今日頭條調查 2018 年中國 A 股上市公司 CEO 薪資排行榜前十名

調查發現，2017 年 A 股上市公司 CEO 薪酬榜前一百名的平均薪資來到人民幣 557 萬，亦高過去年的人民幣 487 萬元，入圍門檻也由去年的 296 萬元上升到今年的 364 萬元。

值得注意的是，今年共有三名 CEO 登上千萬年薪寶座，對比去年僅有中國高科鄭明高一人上榜，已是大躍進的成長。不過，年薪在人民幣 100-200 萬元的 CEO 比例仍佔大多數，為 69.3%。

從年薪超過百萬的上市公司 CEO 共涵蓋的 28 個行業中，以醫藥生物、電子、化工三大行業產生的百萬年薪 CEO 最多，其中醫藥生物行業傲視群雄，高達 98 位。再以上市公司所在地來看， 廣東共產生 208 位百萬年薪 CEO，名列百萬年薪 CEO 大本營，浙江和北京緊隨其後，分別為 110 位和 104 位。

這回 CEO 薪酬拔得頭籌的藥明康德，今年 5 月掛牌，上市的第一個月締造 16 個漲停紀錄，和工業富聯一樣是今年 A 股重要的「獨角獸」概念股。之後股價一度最高來到 138.87 元，隨後一路下跌，至截稿為止現報 97.81 元。