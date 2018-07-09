強固平板接單大成長 融程電6月業績創高 獲利喊衝

石化、車檢、醫療與智慧倉儲物流應用擴大，IPC 廠融程電 (3416) 強固平板接單大成長，6 月來到 1.51 億元，創 31 個月以來新高紀錄，較上月成長 15.3%，年增率達 41.56%，第二季合併營收達 3.93 億元，創 10 季新高，季增 1.03%，年增 18%。累計上半年營收達 7.83 億元，年增 14.5%。該公司今年強固平板出貨將從去年的 3.5 萬台跳增到 5 萬台，年增率高達逾四成，佔總營收比重從逾三成提到逾五成，成為主要營收獲利貢獻來源。隨著下半年出貨旺季來臨，今年單月營收向 2 億元挑戰，要突破歷史紀錄。



去年底研華 (2395) 入股，雙方在採購、生產展開整合，隨著融程電接單擴大，效益已經顯現，較大量且標準化的訂單，外包由研華生產，本身產能主攻高毛利的高度客製化訂單。



獲利方面，隨著產品組合調整以及新台幣轉貶的趨勢展開，加上業績逐季成長的預期，展望樂觀。該股週一 (9 日) 在業績創高題材下開高，最高大漲逾 3.7%，來到 56 元創波段新高。