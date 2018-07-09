【異動股】蘋果概念股震蕩走高 金風科技(002202-CN)等2股漲停

今日早盤，蘋果概念股震蕩走高，截至發稿，金風科技(002202-CN)漲停報12.93元，橫店東磁(002056-CN)漲停報7.37元，領益智造(002600-CN)漲7.86%報4.94元，歐菲科技(002456-CN)漲7.82%報16.98元，水晶光電(002273-CN)漲5.96%12.44元，立訊精密(002475-CN)、信維通信(300136-CN)、浪潮科技(000977-CN)漲逾5%，安潔科技(002635-CN)、環旭電子(601231-CN)等股走強漲逾4%。

消息面上，7月9日上午，蘋果新推出一支名為“記憶”的廣告，意指通過iPhone X上使用的Face ID功能，幫助你找回密碼記憶。Face ID是去年隨著iPhone X發佈的新解鎖方式，也是目前替代Touch ID指紋識别的最佳選擇，通過原深感攝像頭，將紅外點陣投射3萬多個點在人臉上，從而形成一張3D人臉圖與用戶面部比對識别。

目前Face ID可以進行面部解鎖、Animoji表情以及廣告中演示的填充密碼功能。在iOS 12中，可為同一個人添加兩個面部識别(比如化妝前錄一個化妝後錄一個)，便識别更快和準確。

據目前網上曝光消息，今年9月將發佈的三款新iPhone或全部搭載Face ID技術，甚至在iPad上也會使用。

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