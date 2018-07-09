【異動股】醫藥板塊走勢活躍 山河藥鋪(300452-CN)等多股漲停

今日早盤，醫藥板塊走勢活躍，截至發稿，奧翔藥業(603229-CN)漲停報16.68元，山河藥鋪(300452-CN)漲停報16.23元，大理藥業(603963-CN)漲停報22.11元，北大醫藥(000788-CN)漲停報7.06元，華北製藥(600812-CN)漲停報4.73元，長春高新(000661-CN)漲7.52%報233.08元，方盛製藥(603998-CN)漲7.26%報7.98元，黃山膠囊(002817-CN)漲7.06%報23.34元，華森製藥(002907-CN)、福安藥業(300194-CN)漲逾6%。

據央視新聞報道，從國家醫療保障局了解到，隨著抗癌藥新規逐步落地，各有關部門正積極落實抗癌藥降稅的後續措施，督促推動抗癌藥加快降價，讓群眾有更多獲得感。國家醫保局將開展准入談判，與企業協商確定合理的價格後納入目錄範圍，有效平衡患者臨床需求、企業合理利潤和基金承受能力。

對於醫藥行業投資機會，機構指出，隨著近年我國眾多重磅醫改政策的不斷落地，未來中國醫藥行業市場集中度將不斷提升，因此看好行業内細分領域龍頭企業的發展。同時，在近年眾多鼓勵藥品創新政策的催化下，中國創新藥產業也將迎來“最好的發展時代”，持續看好國内生物創新藥領域的發展。

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