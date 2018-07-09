【異動股】保險板塊強勢上漲 中國太保(601601-CN)漲超4%

今日早盤，保險板塊強勢上漲，截止發稿，中國太保(601601-CN)漲4.22%報32.58元，中國平安(601318-CN)漲2.39%報58.3元，西水股份(600291-CN)、新華保險(6001336-CN)漲2%，中國人壽(601628-CN)漲近1%。

據中國證券報消息，上週五兩市多數板塊有所回升，主題行業中保險板塊走勢最為強勢，成為盤面中亮點之一。分析人士表示，經過此前的回調，保險板塊估值回落明顯，近期板塊呈現企穩之勢，也再度受到部分長線價值投資者的關注。後市基於真實市場需求的行業高增長，料將會為其持續的表現提供支撐，板塊後市依然值得期待。

從資金方面來看，截至週五盤前，數據顯示，本週二以來的3個交易日中，104個申萬二級行業中僅有6個行業獲得主力資金淨流入，其中就恰有保險。因而昨日保險板塊的走強其實並非完全在意料之外。而在兩市主力資金持續淨流出的背景下，其受資金青睐程度由此也可見一斑。進一步而言，受到資金關注的保險板塊，具備持續走強的基礎。

回顧保險板塊風頭正盛的2017年，板塊中，中國平安、新華保險、中國太保、中國人壽分别上漲101.46%、61.61%、52.13%、27.53%，在股價積累了較大漲幅的同時其配置價值也受到市場的充分認可。

根據招商證券的測算，由於板塊回調，目前估值已處於歷史最底部，當前平安、太保、國壽、新華2018年PEV依次為1.13X、0.92X、0.76X、0.79X，蘊含了未來保險公司不做新業務與事實背離的、極度悲觀的預期。

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