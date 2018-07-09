嘉澤6月、Q2、H1營收三創歷史新高 H2迎旺季獲利再加溫

受惠於 Purley 轉換潮升溫，及子公司嘉基對新客戶出貨下，嘉澤 (3533)6 月營收再攻頂，已連續兩個月創歷史新高紀錄，達 11.55 億元，月增 5.3%，年增 26.7%；第二季營收更首度突破 30 億元，創單季新高，達 32.51 億元，較去年同期成長 32.8%，也推升上半年營收 59.92 億元同創歷史新高，年增 30.46%。法人指出，Purley 新平台轉換效益在第二季開始加速，目前 Purley 平台市場滲透率已較去年第四季的 10%，至今年第二季提升至 20%，且下半年 Purley 平台有望開始降價， 將可帶動終端換機需求提升。



此外，法人看好，嘉基今年營運動能強勁，且第二季再接獲兩家國際大廠訂單，下半年也有另一國際大廠將開始出貨，營收及獲利都將大幅成長，而嘉澤隨下半年進入旺季，且在高毛利產品出貨帶動下，獲利成長將大幅優於營收成長表現。