台股盤中—國巨除權息強漲停 大立光法說行情助攻 飆漲百點收復年線

美國 6 月就業數據優於預期，緩和市場對美中貿易戰開打的不安，美股收盤勁揚，亞股今日盤中也均走揚，同步帶動台股強勢反彈，台股早盤率先由國巨攻上漲停，除權息表現亮眼，台積電最高漲幅 2.3%，大立光法說會行情啟動強漲逾 4%，生技、面板族群及台塑集團都表現強勁，盤中最高來到 10730.35 點，上漲 121.78 點，強勢攻佔年線。

被動元件龍頭大廠國巨今 (9) 日除權息交易，配發現金股利 14.98 元、股票股利 1.98 元，開盤 3 分鐘就攻上漲停，大漲 97 元。國巨除權息參考價為 968 元，權息值達 207 元，今日填權息幅度已達 46.85%，股價強勢登回千元之上。

被動元件族群 6 月營收亮眼，但股價表現漲跌互現，華新科、奇力新今日皆開紅翻黑，禾伸堂開紅後走跌，盤中守住平盤。

聯發科今日除息 10 元，早盤最高來到 279.5 元，填息率 45%，不過盤中在平盤震盪翻黑，微幅走跌．

矽晶圓族群，環球晶、台勝科漲幅超過 5%，中美晶、嘉晶及合晶平盤震盪。

生技類股中，今日由葡萄王領軍除息，早盤最高來到 228 元，填息率 84.6%，寶齡富錦、和康生及佐登 - KY，盤中漲幅都衝上半根漲停板。

研調機構指出，7 月電視面板價格看漲，傳出群創已經率先通知客戶將漲價，盤中股價最高漲幅來到 4.48%，彩晶、瑞軒紛紛衝上 4% 漲幅，友達最高漲幅 3%。

股王大立光本週四 (7/12) 將召開法說會，業績表現令外界期待，今日盤中最高漲幅也超過 3.5%，強勢帶動台股上攻年線。

台塑四寶今日盤中表現不俗，台化、台塑漲幅都在 2% 以上，台塑化最高漲幅 3.5% 左右，南亞則在平盤附近遊走。

法人表示，雖然美中貿易戰仍帶來不少疑慮，不過今日市場普遍看好國巨填息行情，可望帶動漲價題材的被動元件、矽晶圓和 MOSFET 等類股，在股匯雙漲之下，台股大漲超過百點強勢收復年線 10722 點關卡。