【華冠投顧】中美貿易利空暫緩、大盤權值股群起跳舞



一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2330 台積電：今帶量跳空向上，量能進一步放大

後續觀察 6/25 跳空缺口是否回補，以完成股價的底部整理

2344 華邦電：午盤過後買單急拉，由於股價已經跌深

出現長紅的反轉線型，半年線附近將出現壓力，短線操作為宜

3481 群創：今以跳空的方式開出，股價一口氣站回月線

目前長期均線下彎，若能站回半年線，則底部整理可望告一段落

2317 鴻海：本次拉回之後，股價沒有跌破前波的低點 79.5

經過三個月的整理之後，後續若能出現帶量長紅，有機會完成打底

3008 大立光：股價今天帶量跳空站上年線，雖然年線仍下彎

不過，此次的上漲已創去年 12 月整理以來的新高

後續將沿年線整理一季左右，股價有機會在季線表現

#台股盤勢分析：

由於周六美國貿易局發表新事項，讓受關稅影響的企業

可以來申請關稅豁免，若能通過審核，則該項目所有企業受惠

這是中美貿易衝突之後，美國首次出現態度軟化的表現。

由於此次的貿易戰，和川普的期中選舉有關

因為市場估計，貿易局的這項舉動，後續將不易出現第二輪的

對中貿易關稅，也就是說，貿易戰短期可暫時和緩。

台股今天表現的都是權指股，包括面板、光學、半導體等

都出現技術性的多方表態。不過，由於大盤自先前拉回之後

許多個股線型都已呈現空方走勢，各主流是否重回多方

後續仍需觀察量價關係，否則都以跌深反彈視之。

另外，今天族群性買盤比較明顯的就是生技類股

由製藥股、保健股領軍，算是比較整齊的類股

而 7 月底將舉辨生技展，類股經過一季左右的整理

籌碼都已經沈澱許久，後續有機會群起向上

鍾騏遠分析師

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