【異動股】退市股上演末日狂歡 退市吉恩(600432-CN)漲停

今早，退市股上演末日狂歡，截止發稿，退市吉恩(600432-CN)封漲停報1.47元，退市昆機(600806-CN)大漲5.22%報1.41元;

消息面上，7月8日，退市吉恩(600432-CN)、退市昆機(600806-CN)分别發佈公告稱，預計公司在A股市場的最後交易日期為2018年7月11日，以此計算，留給它們的A股時間僅剩3天。公告中還提到，上交所將在退市整理期屆滿後5個交易日内，對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。

作為今年首批退市股——退市吉恩和退市昆機於5月30日進入退市整理期，截至目前2隻退市股已交易了27個交易日，期間跌幅分别是80.12%和79.19%，巧合的是，兩隻退市股目前股價均為1.34元。

此前， 退市吉恩、退市昆機因2014年至2016年連續三年虧損，已被暫停上市。而暫停上市公司要避免退市結局，所面臨的是一項復雜的綜合工程，需滿足一攬子合規條件。但兩公司2017年在恢復上市方面全無突破，進入2018年的*ST吉恩、*ST昆機其實早已立在懸崖邊上。2017年年報顯示，兩公司均觸及多項終止上市條件。

值得注意的是，僅剩3個交易日的退市吉恩和退市昆機，在退市後將進入股轉系統，持有該標的的滬股通投資者或將無法進行交易。最新數據顯示，滬股通投資者目前仍持有退市昆機170.2萬股以及持有退市吉恩33.13萬股。但由於交易制度原因，滬股通投資者在股票進入股轉係統後可能無法轉讓，也意味著，留給他們的交易時間僅剩3天。

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