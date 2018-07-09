【異動股】次新股表現活躍 福達合金(603045-CN)等多股漲停

今日早盤，次新股表現活躍，截止發稿，福達合金(603045-CN)一字板四連板漲停報73.47元，天地數碼(300743-CN)強勢漲停二連板報79.98元，科沃斯(603486-CN)漲停報70.00元，光威復材(300699-CN)漲停報50.59元，泰永長徵(002927-CN)漲6.18%報41.6元，綠色動力(601330-CN)漲6.44%報21.00元，大業股份(603278-CN)、淳中科技(603516-CN)、中大力德(002896-CN)、賽龍藥業(002898-CN)等股紛紛跟漲超5%。

消息面上，連續兩週，證監會都隻批准了一家公司的首發申請。7月6日，證監會按法定程序核准了金華春光橡塑科技股份有限公司(以下簡稱“春光股份”)的首發申請，將登陸上海證券交易所。值得注意的是，此次IPO批文仍未披露募集資金規模，但據招股書顯示，春光股份擬募資淨額為4.1億元，為今年IPO(首次公開發行)批文中募資規模最小。

市場人士表示，這是否成為常態仍需進一步觀察。此前一週，證監會核發了長飛光纖的IPO批文，彼時未披露募集資金規模，而其招股書披露擬募集資金淨額20億元，此後招股意向書披露擬募集資金淨額為18.9434億元，僅在補充流動資金上從3億元縮減至1.9434億元。據Wind統計，如果加上承銷費用，募集資金的規模為20.24億元。由此可見，長飛光纖的募集資金規模僅是小幅縮水。

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