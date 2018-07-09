下一個司徒達賢在哪裡？

文╱楊瑪利

一個老師，心無旁騖，只是認真教書一輩子，影響力可以無窮大。這是我最近從政大企管所講座教授司徒達賢身上看到的現象。

今年 5 月我收到一封來自政大企家班校友會的電子郵件，主旨寫著：「誠摯邀請參加司徒達賢教授榮退典禮暨演講活動」。

由政大企家班學生、也是企業界老闆們署名的邀請信內容，稱他為「我們的總導師」「大俠」，感謝他對教書始終樂此不疲，更打造出「政大企家班」成為華人世界的第一總裁班。文末感謝，即便 70 歲得屆退，但老師「曾親口承諾將繼續在企家班教書做功德……。」

學生們為司徒達賢辦的榮退典禮，選在他 70 歲生日那一天（7 月 15 日）於中油國光廳讓老師再幫學生演講二小時，開放報名沒多久就額滿。不僅如此，學生們還決定，以後每年的 7 月 15 日就是企家班的團圓日，充分表現出時下學生對老師已很難見到的孺慕之情。

司徒達賢 1976 年、28 歲那年於美國拿到企管博士後回政大企管所教書，開創台灣管理學界個案教學的先驅。他獨創「聽說讀想」的教學技巧，讓課堂總是緊張萬分，卻又熱熱鬧鬧，笑聲不斷，完全看不到有人滑手機、看電腦、吃便當、打瞌睡等。至今 42 年，累積教過學生數超過 3000 人，遍及產官學界的無數名人，如白崇亮、宋學仁、馬志玲、尹衍樑、尹啟銘、宋文琪、林信義、王振堂、周永明……。

企業人才嚴重斷層 學界精英也流失

有趣的是，司徒達賢還從一代，教到企業的二代，不少企業家族的父子，同時是他的學生，讓教書生涯再增添不少佳話。有的二代從小被送出國讀書，長大後在國外當高薪白領，根本不想回台灣。司徒的一代學生就想辦法把二代叫回台灣，送到司徒班上讀書，之後真的成功接班。

其實，司徒達賢早就可以退休，也可以跟很多國立學校教授一樣，退休後再轉到私立學校或海外任教，開啟所謂的第二春。但他卻堅守政大崗位，即使 7 月屆退，也將持續在企家班與 EMBA 班授課，這都是他讓學生感動的地方。

本期《遠見》專訪司徒達賢，他說「我很喜歡我的工作」，理由就這麼簡單。語畢他自我調侃，以後「事情沒有變少，但錢變少了！」。

40 年來教育這麼多企業界學生，司徒達賢對台灣產業變遷的觀察，又是什麼？他感嘆，現在年輕有成的創業家逐漸減少了，以前 30 歲就可以很有成就，像政大企家班第一屆的李成家、第五屆的黃少華，到企家班就讀時，都只有 30 多歲，「但現在 30 多歲有那樣地位企業家，感覺是不可能了。」

他指出，中華民國管理科學學會頒發對管理工作、學術研究及推廣有卓越貢獻的呂鳳章紀念獎章，之前限制 40 歲以下，早期曹興誠、宣明智都是 30 幾歲得獎，現在已提升到 45 歲，但近幾年企業界來申請的幾乎都沒有了。

誰來接班？這是台灣競爭力的隱憂。企業界如此，學術界又何嘗不是？近年來大批優秀的大學教授因為受不了台灣高教的層層限制與低薪，紛紛出走台灣。大家不只要關心，下一個張忠謀、郭台銘在哪裡？大家也得關心，下一個高教界的司徒達賢，又在哪裡？

來源：《遠見雜誌》 2018 年 7 月

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