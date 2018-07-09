昱晶Q2營收20.86億元 季減9.4% 擬採取策略性接單因應

中國削減 2018 年新一年度太陽能發電補助，拋售潮湧現，昱晶 (3514) 公布 6 月營收 4.08 億元，月減率為 47.3%，年減率為 64.7%，第二季營收為 20.86 億元，季減率為 9.4%，年減率 34.4%，昱晶表示，由於中國太陽能政策改變，造成市場劇烈波動，6 月營收因此下滑，面對產品價格不理性下挫，快速地因應市場情勢降低產能利用率，採取策略性接單模式，惜售並建立庫存，以期市況回溫。昱晶預期，供應鏈對市況的調整後，市場波動將逐漸穩定下來，觀察到同業積極減產，或是更多的整併與淘汰，將為產業帶來較健康的長期展望。



昱晶第一季營收 23.1 億元，營業虧損 4.84 億元，營損率 21.02%，稅後淨損 5.54 億元，每股虧損 1.07 元，以第二季營收規模來看，單季每股虧損恐逾 1 元。