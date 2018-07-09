【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市上週五上升，因美國就業崗位增長強勁，抵消中美貿易戰升級的拖累。道瓊斯指數上升 0.4% 至 24,456 點；標準普爾指數上升 0.8% 至 2,760 點；納斯達克指數上升 1.3% 至 7,688 點。美國貿易代表辦公室宣布啟動關稅排除程序，使部分中國產品加征關稅有望取消。朝鮮對美國國務卿蓬佩奧訪朝結果表示憂慮。

油價上週五上升，因加拿大供應收到干擾。紐約 8 月期油上升 1.2% 至每桶 73.80 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,255.8 美元。

香港和內地股市上週五上升。物業管理股錄得上升，其中中海物業（2669.HK）股價上升 3.7%；利標品牌（787.HK）大跌 8.6% 拖累估計消費品股逆市下跌。個股方面，寶力科技（164.HK）擬發行 82.3 億新股增持 YOTA，股價下跌 7.1%；大慶乳業（1007.HK）復牌後股價急跌 89.7%；中國罕王（3788.HK）出售印尼業務，股價下跌 8.0%。恒生指數上升 0.5% 至 28,316 點，國企指數上升 0.1% 至 10,623 點，香港股市成交金額增加 5.4% 至 985 億港元。上證綜合指數上升 0.5% 至 2,747 點，滬深兩市成交金額增加 14.4% 至人民幣 3,554 億元。

◆行業及公司新聞

◇東風集團（489.HK）發布產銷快報，2018 年上半年累計銷售量 151 萬輛，同比增長 2.6%，其中 6 月份銷售量 24.8 萬輛，同比減少 1.4%，6 月份銷售狀況較首 5 月為差。

◇香港國際建設（687.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利不少於 8 億港元，同比大增不低於 13.7 倍，主要受惠於出售啟德項目公司及持有上海及天津物業發展項目公司之收益。

◇騰訊（700.HK）建議分拆騰訊音樂於美國上市。

◇龍源電力（916.HK）公布 2018 年上半年發電量同比增長 13.6%，但 6 月發電量增速僅為 10.9%，較首 5 月為差（火電略為好轉但風電及其他可再生能源發電增速明顯放緩）。

◇比亞迪（1211.HK）公布 2018 年 6 月份汽車銷量 37,577 輛，其中新能源汽車佔比 45.5%，上半年累計銷量 224,497 輛，新能源汽車佔比 33.4%，新能源汽車佔比繼續有所提升。

◇小米集團（1810.HK）今日上市，暗盤交易較招股價收低 4.7%-5.3%。

◇建發國際（1908.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利同比增長不少於 10 倍至人民幣 12.3 億元，主要受惠於房地產開發業務、商業資產管理及代建服務錄得溢利大幅增長。

◇中國龍工（3339.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年純利將同比顯著提高，主要受惠於營業收入顯著增長、及經營費用、管理費用及財務費用得到了有效的控制。

◇遠洋集團（3377.HK）公布 2018 年上半年公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司累計協議銷售額、協議銷售樓面面積及協議銷售均價分別為人民幣 451 億元、231 萬平方米及每平方米人民幣 18,960 元，分別同比增長 48.1%、40.6% 及 5.3%，其中 6 月份則分別按年上升 69.9%、35.8% 及 25.2%，較首 5 月協議銷售情況為佳。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

